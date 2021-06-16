Хорошо, что Карабах в результате известной сорока четырехдневной войны возвратился к хозяевам, избавился от армянского гнета - Президент Турции (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Хорошо, что Карабах в результате известной сорока четырехдневной войны возвратился к хозяевам, избавился от армянского гнета, армянской оккупации.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

"Здание, которое мы сегодня видим на заднем фоне, по сути является выражением того, во что армянский гнет, к сожалению, превратил эти шедевры. Мой брат в качестве фона выбрал предельно понятное место для пресс-конференции. С одной стороны, здание исполнительной власти, а с другой, - к сожалению, здание, которое армяне, как говорится, сравняли с землей.

15 июня – в День национального спасения Азербайджана мы чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева, да возрадуется его душа.

Как вам известно, 10 декабря в Баку мы вместе с моим братом господином Алиевым поделились радостью карабахской Победы Азербайджанской армии. В тот день были совершенно иные чувства, иное волнение. Мне очень приятно спустя шесть месяцев находиться вместе с ним в древнем городе Шуша. Хорошо, что наши обещания сбылись.

Еще раз поздравляю азербайджанский народ с карабахской Победой",- сказал Президент Турции.