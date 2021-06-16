Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО)

Политика 16 июня 2021 14:23 (UTC+04:00)
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

На подготовительном заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева уточняются анкетные данные Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Норайровича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича, Карапетяна Юры Тиграновича.

Ранее сообщалось, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на азербайджанской территории.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, чтобы нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, всего 14 человек, обвиняемых по ст. 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса АР было завершено, и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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