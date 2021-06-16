Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".

По его словам, Азербайджан придает большое значение развитию международных отношений.

«Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения, чтобы внести свой вклад в международный мир и безопасность. Мы уделяем внимание ценностям, сотрудничеству и взаимодействию, чтобы обеспечить большую стабильность в международных отношениях, в особенности с учетом реалий, возникших после COVID-19», - сказал Гаджиев.