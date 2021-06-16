Мы восстановим освобожденные территории Азербайджана

Политика 16 июня 2021 16:02 (UTC+04:00)
Мы восстановим освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы восстановим освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По его словам, те, кто 30 лет не хотел видеть уничтожения Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, кто старался препятствовать борьбе Азербайджана за свободу, пусть приедут и увидят Физули, Карабах.

«Все наглядно. Вчера мы увидели состояние тех мест. Когда азербайджанцы 30 лет назад были вынуждены покинуть Карабах, они не сжигали дома, потому что человек не будет сжигать свой дом. Однако армяне, когда уходили с тех мест, сожгли все, потому что это не их родина. Но мы снова отстроим эти места и возродим Карабах. Сегодня Шуша встает на ноги посредством своей культуры. Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джыдыр-дюзю, стал открытым посланием миру. Мы будем рады видеть в будущем Шушу столицей тюркского мира. И то, что представители тюркского искусства будут приезжать в Шушу со всего света, будет замечательным приветствием этому городу», – отметил Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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