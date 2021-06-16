В Азербайджане определились новые требования в связи с выполнением религиозных обрядов и проведением церемоний

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Закон «О свободе вероисповедания».

Как сообщает в среду Trend, согласно закону, массовые религиозные поклонения, обряды и церемонии (кроме похорон, поминок, разговения, заключения религиозного брака (кебин), проведения дней рождения святых и эхсана) будут проводиться в местах поклонения и святынях.

Проведение вышеуказанных церемоний за пределами мест поклонения и святынь возможно лишь с разрешения Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Посещения, организованные в целях поклонения верующими мест, расположенных за границей и считающихся священными для соответствующей религии, будут проводиться соответствующими религиозными центрами (управлениями), и об этом будет предоставлена информация Государственному комитету по работе с диаспорой.