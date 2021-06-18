Конгресс местных и региональных властей СЕ приветствует улучшения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В мониторинговом отчете Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), в котором также содержится ряд неотложных рекомендаций властям, приветствуются определенные улучшения в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на СЕ.

Отчет подготовлен по итогам удаленного визита, проведенного в феврале 2021 года.

Таким образом, в документе приветствуются такие улучшения, как:

- ратификация статьи 10.3 Хартии, которая предоставляет право на сотрудничество между муниципалитетами и их аналогами в других государствах (однако для такого сотрудничества требуется разрешение властей Азербайджана);

- повышение качества и прозрачности работы муниципальных образований;

- делегирование функций муниципалитетам впервые в 2020 году и увеличение числа женщин и молодежи в муниципальных советах после последних муниципальных выборов в 2019 году.