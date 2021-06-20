Очередная группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась на курсы коммандос в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония проводов очередной группы военнослужащих Азербайджанской армии, отправляющихся на курсы коммандос в Турции в рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования между Азербайджаном и Турцией», передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая перед военнослужащими, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев передал личному составу поздравления министра обороны по случаю предстоящего Дня Вооруженных сил. В своем выступлении замминистра поведал об исторической значимости Победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, о проявленных в боях героизме и отваге.

Отметив важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, генерал-лейтенант Керим Велиев пожелал успехов отправляющимся на курсы военнослужащим.

Затем были вручены ордена и медали группе отличившихся в боях в ходе Отечественной войны военнослужащих и ветеранов, награжденных соответствующим распоряжением Президента Азербайджана.

Выступившие от имени личного состава выразили преданность Азербайджанскому государству и народу, Верховному главнокомандующему и военной присяге, а также готовность и впредь в любой момент четко выполнить возложенные на них обязанности, поставленные задачи и поручения.