Выборы в Армении, как и ожидалось, прошли в антидемократических условиях

БАКУ /Trend/ - Как и ожидалось, внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в антидемократических условиях, что доказывают видеоматериалы, распространенные в армянских СМИ и армянском сегменте социальных сетей.

Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, проведение обысков в штаб-квартирах политических партий и избирательных блоков, арест кандидатов в депутаты, перебои в электроснабжении при подсчете голосов, факты агитации и антипропаганды в день голосования, вмешательство полиции в процесс волеизъявления являются наглядным доказательством того, что выборы в Армении прошли в антидемократических условиях.

«Длительные перебои в электроснабжении при подсчете голосов в ряде областей (Гюмри, Ванадзор, Апаран, Варденис, Дилижан и Армавир) говорят о том, что были созданы условия для фальсификаций. Об этом свидетельствует и тот факт, что после отключения света на одном из избирательных участков в Варденисе бюллетеней в избирательных урнах оказалось больше числа проголосовавших избирателей. По предварительным данным, в день голосования было официально зарегистрировано 79 нарушений избирательного законодательства. Также есть еще сотни жалоб, расследование по которым продолжается. Отмечу, что об этом официально сообщила прокуратура Армении», - сказал Мирзабейли.

По словам эксперта, многие политические партии и блоки, принявшие участие в выборах, не признают итоги голосования.

«Это свидетельствует о том, что в Армении еще долго не удастся восстановить политическую стабильность. Там продолжатся политическое противостояние и преследования. В любом случае, как говорится, результат налицо. Когда-то Кочарян и Саргсян прибегли к преступлениям для сохранения власти. А сегодня эти же преступления совершает власть Пашиняна», - отметил Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)