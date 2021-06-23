БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией «Мир во имя культуры» (Peace4Culture).

Об этом на презентации глобальной кампании «Мир во имя культуры» сказал министр культуры Анар Керимов, сообщает в среду Trend.

«Очень важно, чтобы проект поддержали страны-партнеры. Надеемся, что глобальный проект будет поддержан», – подчеркнул министр.

Отметим, что 23 июня в Международном центре мугама Министерство культуры Азербайджана презентовало глобальную кампанию «Мир во имя культуры».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)