Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Джебраила»
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Джебраила».
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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