В Губадлы открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 июня на территории Губадлинского района открылась новая воинская часть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Выступая на церемонии открытия, начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав очередной воинской части Госпогранслужбы на освобожденных от оккупации территориях с началом служебно - боевой деятельности.

На церемонии военнослужащим, награжденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым за отличие в освобождении Физули, Джебраила, Зангилана и Губадлы и проявленное мужество и героизм в Отечественной войне, были вручены ордена и медали.

Затем была проверена работа по дальнейшему повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению безопасности личного состава, проведена встреча с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах.

В заключение был организован совместный обед с личным составом и сделаны фотографии на память.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)