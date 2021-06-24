Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Кельбаджара"
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Кельбаджара".
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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