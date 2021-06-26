Если бы война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены - азербайджанский министр (версия 2)

Политика 26 июня 2021 14:36 (UTC+04:00)

(первая версия в 14:15)

БАКУ /Trend/ - Если бы Отечественная война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

По его словам, военное руководство Армении всегда ожидало наступления азербайджанской армии со стороны Агдама, поэтому сосредоточило все силы для организации обороны вокруг этого города.

"Это свидетельствует об их непрофессионализме. Поэтому мы изменили направление основного удара и свои планы. Благодаря правильному планированию мы частью своих сил заблокировали подразделения армянской армии на агдамском направлении. Благодаря нашей операции, то есть в результате продвижения с ходжавендского и суговушанского направлений, эта группировка фактически попала в окружение. Армянам это было хорошо известно, и если бы война продлилась еще несколько дней, то эта группировка была бы полностью окружена. Вся артиллерия, системы залпового огня были сосредоточены на этом направлении. И на этой территории в живых никого бы не осталось. Поэтому Армения, осознав это, подписала капитуляцию", - сказал Гасанов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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