Действующий председатель ОБСЕ обратилась к полевым миссиям организации

БАКУ /Trend/ - Полевые миссии ОБСЕ должны продолжить оказывать поддержку странам, в которых они работают.

Об этом сказала на пресс-конференции действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Энн Линде.

Она также назвала диалог важным инструментом ОБСЕ, особенно в вопросе урегулирования конфликтов.

«Мы гордимся работой организации, проделанной до сегодняшнего дня, и планируем в дальнейшем продолжить принятие мер по укреплению доверия в странах региона ОБСЕ», - сказала Линде.

(Редактор: Константин Шапиро)