Действующий председатель ОБСЕ обратилась к полевым миссиям организации
БАКУ /Trend/ - Полевые миссии ОБСЕ должны продолжить оказывать поддержку странам, в которых они работают.
Об этом сказала на пресс-конференции действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Энн Линде.
Она также назвала диалог важным инструментом ОБСЕ, особенно в вопросе урегулирования конфликтов.
«Мы гордимся работой организации, проделанной до сегодняшнего дня, и планируем в дальнейшем продолжить принятие мер по укреплению доверия в странах региона ОБСЕ», - сказала Линде.
(Редактор: Константин Шапиро)
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