Армения должна предоставить карты минных полей – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна обеспечить соблюдение международного гуманитарного права и выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехсторонней декларации, в том числе предоставить карты минных полей, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие потери.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, сообщает в среду Trend

По его словам, Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности неоднократно выражал готовность нормализовать отношения с Арменией в соответствии с принципом уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Министр подчеркнул, что длительный мир и стабильность в регионе могут обеспечить только добрососедские отношения.

«Существует исключительный шанс для налаживания таких отношений путем последовательного выполнения пунктов трехсторонней декларации. Азербайджан создает погранично-контрольную инфраструктуру на протяженности всей государственной границы с Арменией. Предлагая Армении начать двусторонние обсуждения по демаркации и делимитации границ, Азербайджан ожидает положительную реакцию армянской стороны», – сказал Байрамов.

Министр отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает демонстрируемая в Армении неприязнь к Азербайджану, сопровождаемая реваншистской риторикой: «Антиазербайджанские заявления, объединяющие власть и оппозицию в Армении, ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации отношений. Армения, наконец, должна обеспечить соблюдение международного гуманитарного права и выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехсторонней декларации, в том числе предоставить карты минных полей, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие потери», – сказал Джейхун Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)