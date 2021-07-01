Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, 30 июня провела очередное заседание, сообщает в четверг Trend.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

На заседании обсуждался вопрос по организации в июле поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы бизнесменов для открытия продовольственных, фармацевтических магазинов, банкоматов и др. для удовлетворения первичных потребностей лиц, работающих и служащих на освобожденных территориях, была отмечена важность подготовки программы и маршрута, а также обеспечения вопросов безопасности.

С отчетом о работе, проведенной министерством экономики с целью исполнения мер, предусмотренных Стратегическим планом деятельности, утвержденным Координационным штабом, выступил представитель министерства. В отчете указывалось, что за прошедший период по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжавендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам была завершена работа по полевой инвентаризации 13 307 объектов недвижимости (10 483 строения и 2 824 инфраструктурных объекта). Также была завершена первичная инвентаризация 1 525 км автомобильных дорог, 292 км линий электропередачи, 45 км линий газоснабжения, 19 км линий водоснабжения, 249 км оросительной сети. Кроме того, на основании ортофотокарт была векторизована и внесена в электронную информационную базу земельная площадь в 533 000 гектаров. Также в 177 населенных пунктах по 10 районам завершены работы по первичной инвентаризации недвижимости, в двух населенных пунктах работы будут продолжены, было выявлено полное разрушение 409 населенных пунктов.

Кроме того, стартовало сотрудничество с местными и зарубежными экспертами по оценке экономического потенциала освобожденных территорий и установлению сфер со сравнительным преимуществом. В этом направлении проводится совместная соответствующая работа Институтом экономики Академии наук Азербайджана и консалтинговой компанией "Boston Consulting Group".

Для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, их интеграции в экономику страны, обеспечения устойчивого и сбалансированного развития, достижения социального благосостояния, отвечающего высоким стандартам, министерство экономики с учетом заключений надлежащих госструктур подготовило проект «Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы».

Работа по приему, анализу обращений в связи с осуществлением предпринимательской деятельности на освобожденных территориях, информированию предпринимателей, предоставлению соответствующих рекомендаций и направлению обращений по назначению обеспечивается Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики. До настоящего времени поступило свыше 600 обращений. Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, определяются и вносятся в информационную базу потенциальные проекты.

В отчете Государственного агентства по туризму было отмечено, что оценка туристических ресурсов проводится по туристическим и рекреационным зонам, транспортным коридорам и по тематическим направлениям (турмаршруты). В рамках концепции туристического маршрута «Отправляемся в Карабах» разработаны проекты туристических программ «Отправляемся в Агдам» и «Физули-Ходжавенд». Была проведена работа по созданию бренда туристической дестинации "Milyon ürək, bir bağ", а также туристический потенциал региона пропагандировался на международных выставках, проведенных в Дубае и Стамбуле в мае и июне 2021 года.

Представленные отчеты были широко обсуждены членами Рабочей группы, были даны рекомендации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)