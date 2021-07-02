Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в расширенном составе

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана - Джейхуна Байрамова и Руслана Казакбаева в расширенном составе.

Об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Tvitter, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что накануне глава МИД Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)