Предоставление дополнительных карт минных полей – важный шаг, указывающий на очередную дипломатическую победу Азербайджана – конфликтолог

БАКУ /Trend/ - Предоставление дополнительных карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах – это важный шаг в послевоенное время, указывающий в первую очередь на очередную дипломатическую победу Азербайджана. Об этом сказал Trend конфликтолог, кандидат исторических наук Мамед Мамедов из Санкт-Петербурга.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что получение карт минных полей будет способствовать быстрому восстановлению районов, в том числе, созданию необходимой инфраструктуры и возращению переселенцев в родные края: «Во-вторых, как результат, мы видим стремление России в это непростое для неё время набрать очки в качестве одного из ведущих акторов мировой политики через непосредственное участие в процессе нормализации в постконфликтный период.

Если говорить об Армении, то и она оказалась в выигрыше, так как в обмен на карты минных полей получила 15 задержанных. Теперь остаётся надеяться, что этим Азербайджан и Армения при посредничестве России закладывают огромный фундамент доверия, который поможет постепенно развить диалог между бывшими сторонами конфликта», – заключил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)