Бои на товузском направлении: противнику преподан должный урок - репортаж Trend TV из Гарагая

ТОВУЗ /Trend/ - Прошел год с того дня, когда вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, попытались атаковать государственную границу с Азербайджаном в направлении Товузского района с целью захвата наших позиций.

В ходе ожесточенных боев, продлившихся несколько дней, героические солдаты и офицеры азербайджанской армии преподали врагу достойный урок, по захватчикам были нанесены сокрушительные удары. Армянская армия была вынуждена отступить, неся значительные потери.

Бои на товузском направлении являются еще одной страницей славной истории азербайджанской армии. В июле 2020 года армянской армии, военно-политическому руководству Армении, не прекращающему проводить политику агрессии, был преподан урок, в результате которого противник никогда не забудет этого тяжелого поражения.

На днях съемочная группа Trend TV побывала на территориях, где шли эти бои. Наши сотрудники встретились с солдатами и офицерами азербайджанской армии, несущими службу на этом направлении, ознакомились с оперативной обстановкой, узнали о храбрости наших военнослужащих, участвовавших в тех боях.

Представляем вниманию читателей подробный видеорепортаж с товузского участка границы с Арменией.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)