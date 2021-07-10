Правящая партия Азербайджана сделала заявление по поводу проводимой в ней проверки

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) выступила с официальным заявлением в связи с проверкой, проводимой в ПЕА Счетной палатой.

Как сообщил в субботу Trend завотделом партии по связям с общественностью Эльмеддин Гулиев, в настоящее время проводится ежегодный внешний аудит финансово - хозяйственной деятельности ПЕА.

"Проведение этого аудита впервые поручено Счетной палате", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)