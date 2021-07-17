Несложно предсказать последствия деструктивного подхода для Армении - ответ МИД Азербайджана Пашиняну
БАКУ /Trend/ - Последствия деструктивного подхода для Армении предсказать несложно.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя мнение, высказанное исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном на брифинге с президентом Европейского Совета (ЕС) Шарлем Мишелем.
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Несложно предсказать последствия деструктивного подхода для Армении - ответ МИД Азербайджана Пашиняну
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