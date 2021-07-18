Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС – Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал президент Европейского совета Шарль Мишель.

«В Баку, на Аллее шехидов, я почтил память жертв советской агрессии против Азербайджана.

Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ, являющийся неотъемлемой частью Восточного партнерства, в интересах Европейского союза», – написал он.