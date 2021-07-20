То, что Армения обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях - очередной абсурд - официальный Баку

БАКУ /Trend/ - То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях, является очередным абсурдом.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении от 19 июля 2021 года.