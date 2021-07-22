Визит Шарля Мишеля имеет большое значение для развития отношений между Азербайджаном и ЕС - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Визит президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в Азербайджан имеет большое позитивное значение для развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

Об этом сказал Trend в четверг украинский ученый, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко.

"Он, в частности, свидетельствует о большом интересе ЕС к Азербайджану. Азербайджан - динамично развивающееся, экономически сильное и перспективное государство. Вполне естественно, что европейские политики проявляют к нему растущий интерес", - сказал Мережко.

Эксперт выразил мнение, что Азербайджан вполне может претендовать на статус ассоциированного члена ЕС и заключить с ЕС соответствующее соглашение.

Он также отметил, что ряд близких Азербайджану государств, в первую очередь, Украина и Грузия, стремятся к членству ЕС.

По мнению украинского эксперта, чем лучше будут экономические и политические отношения между ЕС и Азербайджаном, тем лучше для региона в целом.

"Это своего рода залог экономического развития региона Южного Кавказа и укрепления его стабильности и безопасности. Я верю в перспективу того, что государства региона, включая, разумеется, Азербайджан могут рано или поздно стать частью ЕС", - заключил Александр Мережко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)