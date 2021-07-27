Представители азербайджанской диаспоры прибыли в Шушу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Представители азербайджанской диаспоры прибыли в Шушу, передает во вторник Карабахское бюро Trend.

Ранее сообщалось, что десятки соотечественников, проживающих за рубежом, прибыли на летний отдых в Азербайджан. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана организовал их поездку в город Шуша.

Представители диаспоры посетят главную площадь Базарбашы города Шуша - культурной столицы Азербайджана, Джыдыр дюзю, площадь, на которой установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, место, где была подписана Шушинская декларация, дом Хуршудбану Натаван, родник «Хан гызы», Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага.

Также запланирована встреча представителей диаспоры с военнослужащими доблестной азербайджанской армии, подарившей Азербайджану радость победы под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)