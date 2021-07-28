Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

«Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 28 июля 2021 года позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Совершив очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе, военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за обострение ситуации. Призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации госграницы», - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в пределах своих международных границ, и на любые шаги, предпринимаемые против его территориальной целостности, будет дан решительный ответ.