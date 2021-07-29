США осуждают эскалацию насилия на границе Армении и Азербайджана - Госдеп
БАКУ /Trend/ - США осуждают недавнюю эскалацию насилия на границе Армении и Азербайджана.
Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс.
США призывают к незамедлительным действиям по деэскалации ситуации.
«Сохраняющаяся напряженность вдоль границы между Арменией и Азербайджаном подчеркивает тот факт, что только всеобъемлющее решение, которое затрагивает все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить в мире», - говорится в заявлении Прайса.
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