США осуждают эскалацию насилия на границе Армении и Азербайджана - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США осуждают недавнюю эскалацию насилия на границе Армении и Азербайджана.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс.

США призывают к незамедлительным действиям по деэскалации ситуации.

«Сохраняющаяся напряженность вдоль границы между Арменией и Азербайджаном подчеркивает тот факт, что только всеобъемлющее решение, которое затрагивает все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить в мире», - говорится в заявлении Прайса.