Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям погибших в результате лесных пожаров в Турции
БАКУ /Trend/ - Нас сильно потрясли непрекращающиеся лесные пожары в братской Турции, а также гибель трех человек в Анталии.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр выразил соболезнования семьям погибших.
"Просим милости Аллаха для погибших в результате пожара. В эти тяжелые дни мы рядом с братской Турцией, и готовы оказать любую поддержку", - написал министр.
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