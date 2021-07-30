Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Фарах Алиева, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По ее словам, 44-дневная война, каждый день которой вошел в историю азербайджанского народа как великая летопись героизма, под руководством Верховного Главнокомандующего завершилась блестящей победой азербайджанской армии: «Как только закончилась война, по поручению главы государства на наших освобожденных территориях была развернута масштабная работа по восстановлению, после чего началась реализация плана "Великого возвращения", подтверждающего дух непобедимости нашего народа».

Фарах Алиева отметила, что для координированного решения социально-экономических, гуманитарных и других вопросов, выполнения строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях распоряжением главы государства был создан Координационный штаб, при котором сформирован Центр для более гибкого управления.

«В центре есть разные рабочие группы. Одна из них – группа по науке, образованию и культуре. Указ Президента был издан в ноябре, через несколько дней после нашей победы, и за этот период осуществлены колоссальные меры по планированию и проектированию работ, которые будут там проводиться.

Мы проводим встречи рабочих групп на освобожденных землях, чтобы детальней провести эту работу. Вчера мы посетили Агдам и собрали значительную информацию. Мы побывали в исторических местах города, осмотрели культурные памятники. То, что мы увидели в Агдаме, нас сильно шокировало. От одного из самых красивых, процветающих и развивающихся городов Азербайджана почти ничего не осталось. Но мы верим, что будущее Агдама будет таким же ярким, каким мы его помним. В Агдаме мы посетили комплекс "Имарат", Шахбулаг, мечети Гияслы и Джума. Как вам известно, в ходе поездки в Агдам глава государства заложил основу многих проектов и дал особые поручения. Среди них можно отметить грандиозный Парк Победы, или Музей оккупации, который будет иметь очень оригинальную концепцию. Мы все просмотрели и обменялись мнениями. В рабочую группу входят ученые, специалисты, представители профильных государственных структур.

После Агдама мы посетили город Шушу – культурную столицу Азербайджана. Там создан городской государственный заповедник. У нас в Шуше сотни культурных и религиозных памятников, и их инвентаризация уже завершилась. Мы их все осмотрели, а до этого побывали в исторических кварталах, где уже ведутся реставрационные работы.

Мы также посетили албанский храм в Гадруте. Вся идеология армян основана на ненависти, ложной истории и присвоении того, что им не принадлежит. С этой точки зрения нашим ученым, архитекторам и археологам предстоит большая работа. Кроме того, мы посетили Узерликтепе в Агдаме, и в ближайшие дни там начнутся раскопки. Словом, мы работаем не просто как чиновники, ответственные за выполнение этих задач, это наш гражданский долг. На этих землях наши шехиды отдали свои жизни, эти территории были возвращены ценой их крови. Поэтому наш священный долг – превратить Карабах в рай, как и сказал глава государства», – подчеркнула Фарах Алиева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)