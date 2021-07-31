Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе.

Об этом сказал Trend бывший депутат Кнессета (парламент) Израиля Хелик Бар по итогам своего визита в освобожденные районы Азербайджана.

По его словам, правительство Азербайджана проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе.

"Сегодня там небезопасно из-за мин, которые установлены по всей территории Карабаха. Знаю, что многие люди пострадали от этих мин. Поэтому я искренне верю в то, что эти территории можно будет очистить от мин как можно быстрее, после чего возродить эту прекрасную землю, возвращения на которую азербайджанский народ ждал почти 30 лет. Надеюсь, что в скором времени жизнь в Шуше и других районах Карабаха наладится", - сказал Бар.

Экс-депутат сообщил, что это его первый визит в Азербайджан и он наслышан о гостеприимстве и дружелюбии азербайджанцев.

"Мне очень повезло, что Международная ассоциация Израиль – Азербайджан ("АзИз") пригласила меня сюда. Это будет не последний мой визит", - сказал Бар.

"Важно подчеркнуть, что между Азербайджаном и Израилем налажены прочные связи. Надеюсь на рост числа взаимных визитов азербайджанцев и израильтян", - сказал он.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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