На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района состоялось совместное заседание рабочих групп по вопросам градостроительства, транспорта, связи и высоких технологий, науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. На заседании присутствовали представители министерств, агентств и других профильных госструктур, входящих в рабочие группы.

Как сообщает в субботу Trend, открывая заседание, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Фарах Алиева отметила, что в качестве продолжения Великой победы в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях ведутся масштабные строительные работы.

Она отметила, что проведение совместного заседания рабочих групп на освобожденных территориях - важный шаг для повышения эффективности работы.