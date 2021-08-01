Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции
БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева пожарные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают работы по тушению и предотвращению распространения лесных пожаров в братской Турции.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, благодаря самоотверженности азербайджанских пожарных, борющихся с пожарами в районе Мармарис, удалось предотвратить распространение пожаров в некоторых направлениях.
Несмотря на сложный горный рельеф и высокие температуры, подразделения МЧС Азербайджана стойко борются с пожарами.
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