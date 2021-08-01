Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева пожарные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают работы по тушению и предотвращению распространения лесных пожаров в братской Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, благодаря самоотверженности азербайджанских пожарных, борющихся с пожарами в районе Мармарис, удалось предотвратить распространение пожаров в некоторых направлениях.

Несмотря на сложный горный рельеф и высокие температуры, подразделения МЧС Азербайджана стойко борются с пожарами.