Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Распространенная в социальных сетях информация о том, что принадлежащий азербайджанской армии автомобиль марки «Урал» был обстрелян вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара и что в результате этого есть жертвы, не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
«Техника азербайджанской армии в полном составе на месте», – говорится в сообщении.
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Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
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