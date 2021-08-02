Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Распространенная в социальных сетях информация о том, что принадлежащий азербайджанской армии автомобиль марки «Урал» был обстрелян вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара и что в результате этого есть жертвы, не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

«Техника азербайджанской армии в полном составе на месте», – говорится в сообщении.