You-tube канал предлагает пари на миллиард долларов (ВИДЕО)

Политика 2 августа 2021 22:05 (UTC+04:00)
You-tube канал предлагает пари на миллиард долларов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - You-tube канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов», передает Trend.

Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты. Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»

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