Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора
БАКУ /Trend/ - Строительство проходящего через Азербайджан участка Зангезурского коридора предусматривается завершить в 2024 году.
Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
По данным ведомства, сегодня ведутся проектирование и в то же время строительство участка Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,8 километра Зангезурского транспортного коридора на азербайджанской территории, который обеспечит транспортное сообщение с Нахчыванской АР.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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