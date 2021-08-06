Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора

Политика 6 августа 2021 12:44 (UTC+04:00)
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - Строительство проходящего через Азербайджан участка Зангезурского коридора предусматривается завершить в 2024 году.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня ведутся проектирование и в то же время строительство участка Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,8 километра Зангезурского транспортного коридора на азербайджанской территории, который обеспечит транспортное сообщение с Нахчыванской АР.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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