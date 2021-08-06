Глава МВД Турции поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил признательность Азербайджану за помощь в борьбе с лесными пожарами в стране.

Как сообщает в пятницу Trend, министр отметил, что из Азербайджана к борьбе с лесными пожарами в Турции были привлечены личный состав численностью 110 человек, а также 54 единицы спецтехники.

"На сегодня к тушению пожаров из зарубежных стран привлечены 2975 человек и 473 единицы техники. Из Азербайджана под руководством замминистра в Турцию прибыли 110 человек личного состава, а также привлечены 54 единицы техники. Выражаем признательность прибывшей из Азербайджана команде и всем, кто проявил братское отношение", - сказал Сойлу.

Он добавил, что в связи с пожарами в стране были эвакуированы более 36 тысяч жителей.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)