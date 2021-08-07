Нужно заставить Армению выполнить постановление ЕСПЧ - потерпевший

БАКУ /Trend/ - Армения на протяжении шести лет под разными предлогами отказывается выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении". Эта страна по-прежнему пренебрегает международным правом, демонстрируя свою сущность.

Об этом сказал в субботу Trend признанный ЕСПЧ потерпевшим по указанному делу Фахраддин Пашаев.

По его словам, постановлением ЕСПЧ Армения признана виновной по трем пунктам.

"Армения нарушила не только наши права, но и всех бывших вынужденных переселенцев. Это постановление является документом, признающим нарушение имущественных прав вынужденных переселенцев на оккупированных территориях и подтверждающим сам факт оккупации", - сказал Пашаев.

Он также отметил, что органом, осуществляющим контроль за выполнением решений ЕСПЧ, является Комитет министров Совета Европы.

"Армения не хочет платить штраф, приводя тысячи отговорок. Наши юристы периодически обращаются в Комитет министров СЕ. По последней информации, вопрос будет вновь рассмотрен комитетом в сентябре. Сумма штрафа небольшая - всего пять тысяч евро. Это символическая цифра. Материальный и моральный ущерб, нанесенный нам Арменией, исчисляется миллионами.

Армяне даже сняли и увезли надгробия с могил наших предков, включая также мраморное надгробие моего отца. Другими словами, армяне совершили в отношении нас такой вандализм, который не компенсируют никакие штрафы. Однако мы доказали в ЕСПЧ, что Армения является агрессором и совершила в отношении нас вандализм. Азербайджанское государство до конца отстаивало наши права, и вандализм армян, и факт оккупации были доказаны.

Комитет министров Совета Европы должен выполнить свои обязанности, заставить Армению выполнить данное постановление, иначе доверие к нему будет утрачено. В таком случае говорить о демократических принципах будет бессмысленно. Армения в обязательном порядке должна выполнить это постановление.

Мы посетили наши освобожденные от армянской оккупации земли. Армяне все превратили на них в руины. Но мы отправились туда как представители народа-победителя. Мы разгромили Армению как с правовой точки зрения, так и на поле боя. До конца жизни будем благодарны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Склоняем головы перед светлой памятью наших шехидов, которые ценой своих жизней вернули наши земли, желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)