Евросуд должен уважать свое решение и принудить Армению к его исполнению - потерпевший

БАКУ /Trend/ - Европейский суд по правам человека должен уважать свое решение по делу "Чирагов и другие против Армении" от 16 июня 2015 года и обеспечить его исполнение. Армения в нарушение международного права уже шесть лет отказывается его исполнять.

Об этом в субботу сказал Trend признанный Евросудом потерпевшим по вышеуказанному делу Акиф Гасанов.

Он подчеркнул, что этим решением было признано, что Армения нарушила их права, является страной-оккупантом, а также должна выплатить компенсацию: "Штраф составляет 5000 евро, это символическая цифра. Материальный и моральный ущерб, нанесенный нам Арменией, не может быть измерен деньгами. Годы, в течение которых мы были вдали от родных краев в результате армянской оккупации, перенесенные нами страдания не могут быть возмещены деньгами, однако мы доказали в международном суде, что Армения является оккупантом. Это постановление - первый и пока единственный документ, признающий нарушение имущественных прав вынужденных переселенцев на оккупированных территориях, и подтверждающий сам факт оккупации", - сказал Гасанов.

Он подчеркнул, что Европейский суд должен уважать свое решение: "Отвечающий за исполнение постановления Комитет министров Совета Европы должен был сделать это давно, но решение не выполняется уже шесть лет. Однако мы не оставим это так и будем до конца требовать обеспечения своих прав".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)