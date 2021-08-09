Президент Азербайджана утвердил поправку в законодательство в связи с трудовыми пенсиями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил поправку в закон «О трудовых пенсиях».

Согласно поправке, если госслужащим к дате прекращения государственной службы в связи с созданием публичного юридического лица органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти на базе государственного органа, осталось не более двух лет до накопления 15-летнего стажа и достижения пенсионного возраста, то они получают право на получение надбавки к трудовой пенсии при наличии не менее 13-летнего стажа.

Закон считается вступившим в силу с первого января 2020 года.