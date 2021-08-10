Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
БАКУ /Trend/ - Днем 10 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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