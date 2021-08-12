Армения ставит под угрозу жизни мирных жителей приграничных территорий Азербайджана - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Армения ставит под угрозу жизни и здоровье гражданских лиц, проживающих на приграничных территориях Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана в связи с провокациями Армении, передает в четверг Trend.

В сообщении отмечается, что провокации Армении приобретают систематический характер.

"В ночь на 12 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Чамбарак и Туджур Чамбаракского района и Ашагы Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Заманлы и Гаравелляр Гедабейского района, а также Зейлик Кельбаджарского района.

Путем регулярного повторения подобных инцидентов армянская сторона обостряет ситуацию в регионе после полного прекращения боевых действий, создает серьезную угрозу мирному процессу, жизни и здоровью наших военнослужащих, а также гражданских лиц, проживающих на приграничных территориях", - говорится в сообщении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)