Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"С беспокойством следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан готов оказать неотложную поддержку и при необходимости помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами", - говорится в публикации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli