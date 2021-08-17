Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами - МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами.
Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.
"С беспокойством следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан готов оказать неотложную поддержку и при необходимости помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами", - говорится в публикации.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды
Президент Ильхам Алиев: Через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев
Президент Ильхам Алиев: Разрушенные здания, мечети, раскопанные могилы - это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне
Президент Ильхам Алиев: Мы положили конец мифологии, которая преподносила армянскую армию как «непобедимую армию»
Миротворческий контингент Азербайджана выполняет задачи по охране одного из секторов аэропорта Кабула - минобороны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись на земли предков, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму
Отрицательная сторона лечения на дому - это лечение без проверки показателей крови - Минздрав Азербайджана
Сингапурская компания планирует реализовать в Узбекистане проект в сфере производства строительных материалов
Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Власть НФА-Мусавата, те, кто стоял во главе этой власти – дезертиры, предатели, трусы, изменники, и это настоящая правда
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война навсегда останется в истории как наша славная Победа
Президент Ильхам Алиев: В Кяльбаджаре иностранными компаниями эксплуатировались наши золотые месторождения
Израиль обратился к нескольким государствам с просьбой об оказании экстренной помощи для тушения пожаров
В Азербайджане более 30 человек не допустили на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов
Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кяльбаджар с Лачином. Но у них не получилось - торопились (ВИДЕО)