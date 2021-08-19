Глава МИД России обсудит в Венгрии Карабах – Захарова

БАКУ/Trend/ - Ситуация в Карабахе в числе вопросов, которые планируется обсудить в рамках предстоящего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Венгрию. Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", – сообщила она.

По словам Захаровой, предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента Российской Федерации и премьер-министра Венгрии, а также рассмотрят международную проблематику, в том числе вопросы противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине и в Карабахе.