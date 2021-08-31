Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины независимости братской Республики Узбекистан.

Нас, как братское государство, очень радуют социально-экономический прогресс в Узбекистане и значительные достижения, завоеванные в других сферах за минувший период под Вашим мудрым руководством.

Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Эти отношения характеризуются высоким уровнем развития наших политических, экономических и культурных связей.

Уверен, что предпринимаемые нами совместные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить благу наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Республике Узбекистан постоянного спокойствия и процветания», – говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства.