В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 31 августа 2021 20:04 (UTC+04:00)
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения. По сценарию учений, военнослужащий авиабазы похищен диверсионной группой условного противника; террористы вместе с похищенным пилотом скрываются в заброшенном здании.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений, за которыми наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители ВС Турции, были проверены навыки личного состава по ведению боевых действий в зданиях с целью освобождения пленных и заложников.

В ходе учений снайперы, незаметно занявшие позиции в здании, где скрывались диверсанты, осуществляли деятельность для обеспечения безопасного передвижения групп. Спецназовцы тайно проникли в здание, где укрывались террористы, и приступили к их нейтрализации. Для завершения антитеррористической операции без потерь и освобождения похищенного пилота с вертолета была десантирована еще одна группа. Спецназ применил элементы ближнего боя, которые используются для нейтрализации диверсионной группы условного противника при проведении антитеррористических операций в зданиях. Группы специального назначения, предотвратив провокацию условного противника, полностью нейтрализовали террористов и освободили пилота авиабазы.

В связи с успешным завершением учений, в которых в качестве наблюдателей и инструкторов приняла участие группа военнослужащих ВС Турции, состоялась церемония награждения.

Рассказав на церемонии о значении азербайджано-турецкого военного сотрудничества, которое является примером незыблемого братства, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев подчеркнул, что личный состав подразделений специального назначения продемонстрировал в ходе учений образец высокого профессионализма, патриотизма и боевого опыта.

В завершение военнослужащим были вручены ценные подарки.

(Перевод: Турал Гараджаев)

В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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