Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем представительства British Council в стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 31 августа принял главу представительства British Council в Азербайджане Самра Шаха по случаю окончания срока его деятельности в стране, сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отметив, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с British Council, Джейхун Байрамов дал высокую оценку проектам в областях образования и культуры, реализуемым организацией, действующей в Азербайджане уже 28 лет.

Министр пожелал Самру Шаху, который проработал в Азербайджане в течение исторически важного для страны периода, успехов в будущей деятельности.

Самр Шах рассказал о работе, осуществленной вместе с сотрудниками представительства British Council за время его деятельности в Азербайджане, поделился теплыми воспоминаниями по этому поводу.

Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев)