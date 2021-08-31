Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист
БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать.
Об этом сказал Trend во вторник журналист телеканала AZİA (Кыргызстан)
Данияр Джаргынбаев в ходе медиатура на освобожденные территории Азербайджана представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета.
Джаргынбаев отметил, что испытывал огромную горечь от увиденного: «Любая война это зло, горе матерей, горе всех и целого народа. Я собственными глазами увидел, как разрушены могилы, как будто танки специально это все пробили. Повсюду лежат останки снарядов, осколки. Надеюсь здесь вновь будут цвести виноградники и зеленые поля», - сказал он.
Отметим, что представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура находятся на освобожденных территориях Азербайджана.
В поездке участвуют более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Поездка нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана.
В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, городе Шуша и Гяндже. На первый день поездки запланированы встреча с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, наблюдение за процессом разминирования, посещение мечети Алханлы, а также ознакомление с масштабом разрушений в городе Джебраил. Журналисты увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.
(Автор: Садраддин Агджаев)