Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать.

Об этом сказал Trend во вторник журналист телеканала AZİA (Кыргызстан)

Данияр Джаргынбаев в ходе медиатура на освобожденные территории Азербайджана представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета.

Джаргынбаев отметил, что испытывал огромную горечь от увиденного: «Любая война это зло, горе матерей, горе всех и целого народа. Я собственными глазами увидел, как разрушены могилы, как будто танки специально это все пробили. Повсюду лежат останки снарядов, осколки. Надеюсь здесь вновь будут цвести виноградники и зеленые поля», - сказал он.

Отметим, что представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура находятся на освобожденных территориях Азербайджана.

В поездке участвуют более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Поездка нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, городе Шуша и Гяндже. На первый день поездки запланированы встреча с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, наблюдение за процессом разминирования, посещение мечети Алханлы, а также ознакомление с масштабом разрушений в городе Джебраил. Журналисты увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.

(Автор: Садраддин Агджаев)