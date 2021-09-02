Международный центр Низами Гянджеви проводит онлайн-конференцию, посвященную вкладу Низами Гянджеви в мировое наследие - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви проводит онлайн-конференцию на тему «880-летие Низами Гянджеви и его вклад в мировое наследие».

Отметим, что в этом году отмечается 880-летие гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В мероприятии принимают участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, бывший директор знаменитой Александрийской библиотеки, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах Исмаил Серагельдин, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганира Пашаева, научный сотрудник и руководитель Дарвиновского колледжа факультета азиатских и ближневосточных исследований Кембриджского университета Кристин ван Руймбеке.