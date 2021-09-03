Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 3 сентября в городе Сумгайыт в рамках проекта льготного жилья заложен фундамент очередного жилого комплекса.
Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента.
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