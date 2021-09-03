Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 сентября состоялось открытие новой эстакады-насосной станции электростанции «Сумгайыт», построенной в рамках Программы реабилитации энергосистемы.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Отрытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

В последние годы в Азербайджане реализованы очень важные проекты, направленные на укрепление материально-технической базы энергосистемы, дальнейшее повышение энергетического потенциала нашей страны, строительство новых и капитальную реконструкцию действующих электростанций и подстанций. Особое значение в осуществляемой в этом направлении работе имеют принятие и реализация с конца 2018 года на основании поручений главы государства Программы реабилитации энергосистемы. Если бы реализация программы не началась своевременно и не была проведена безотлагательная работа, то на фоне возросших летом 2019 и 2020 годов потребностей, а также резкого снижения уровня воды в Куре и Каспии в энергосистеме могли возникнуть проблемы. В целом, в рамках программы на 12 электростанциях и 23 подстанциях проведены реконструкция, ремонтные и восстановительные работы.

Снижение в последние годы уровня воды в Каспийском море почти на 1,7 метра, создав серьёзные проблемы для забора воды с целью охлаждения электростанции «Сумгайыт», привело к постепенному выходу из строя оборудования станции. Из-за сложившейся ситуации, в частности, снижения уровня воды в море, в течение года неоднократно происходили аварийные отключения.

В рамках Программы реабилитации на электростанции «Сумгайыт» были капитально отремонтированы основное оборудование, генераторы и другие установки. Одновременно на станции была капитально реконструирована действующая насосная станция для воды. Проделанные работы по реконструкции и капитальному ремонту оказали позитивное влияние на надежное и эффективное функционирование станции. Так, в результате снижения объема затрачиваемого на производство электроэнергии условного топлива будет экономиться 10 тысяч тонн топлива в год. Повышение нагрузки станции после капитального ремонта составило 20 мегаватт.

Глава государства ввел в действие новую эстакаду-насосную станцию электростанции «Сумгайыт».

Отметим, что с учетом продолжающегося процесса снижения уровня воды в Каспийском море и долгосрочной эксплуатации оборудования станции начались безотлагательные крупномасштабные работы для достижения устойчивого и надежного режима работы. Так, на расстоянии 750 метров в открытом море построены эстакада, а также новая насосная станция, позволяющие забирать холодную воду на глубине 5 метров. Таким образом, была обеспечена надежность оснащения станции водой для охлаждения, а главное - предотвращено ее простаивание. Насосная, построенная на новой эстакаде и обеспечивающая станцию холодной водой специальным способом, считается первым опытом в области теплоэнергетики.